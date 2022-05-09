"Это война не двух армий, это война двух мировоззрений" — Зеленский о борьбе Украины с Россией

"Это война не двух армий, это война двух мировоззрений" — Зеленский о борьбе Украины с Россией

Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом.

Также сегодня идет война между Украиной и Россией и это война не двух армий, это война двух мировоззрений.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Нет ничего более ядовитого притворного друга. Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда притворный друг начал против Украины войну. Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, обстреливающих музей Сковороды и верящих, что их ракетами можно уничтожить нашу философию. Она их раздражает, она им чужда, она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. И на этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории", — сказал президент.

Он отметил, что Украина гордится своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигиллеровской коалиции победили нацизм.

"И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить. Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск, Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины. Но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас, дают веру, что мы точно прогоним оккупантов с собственной земли", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 6 мая в 23 часа российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел усадьбы Сковороды, отметил, что против Украины воюет армия, которая наносит ракетные удары по музеям. Это россияне желают принести и в другие европейские страны.

Зачем россияне уничтожили музей Григория Сковороды

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