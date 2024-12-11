"Это возвращает Россию к реальности": Зеленский об ударах по территории государства-агрессора

В среду, 11 декабря, в России был атакован ряд объектов. Такие удары возвращают врага к реальности, что войну следует завершать.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли прошлой ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей", – подчеркнул он.

Главком доложил о деталях поражения

Как отметил Зеленский, это именно такая дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности – к реальности того, что войну нужно завершать.

"Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие — на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. Этими месяцами – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех наших воинов за стойкость. Особо за бои на фронте отметил воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Доказал Главком и о ситуации в районах проведения Курской операции. Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас", – подытожил украинский лидер.

Ранее Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну. По его словам, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней, и Украина этого хочет.

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