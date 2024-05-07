Это время определяет весь год – и в боях, и в тренировке, и в обеспечении – Зеленский

Задержка помощи будет стоить дорого всем, кто хочет защититься от РФ.

Сегодня, 7 мая, президент провел отдельное совещание с Министерством обороны – в частности, по комплектованию наших бригад. Прилагается максимум усилий, чтобы укрепить воинов и дать Украине больше крепости в боях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

"Фронт. Бои там, где наиболее горячо. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — отметил он.

"Оружие и снаряды для Украины сейчас чрезвычайно важны"

Украинский лидер поблагодарил каждого в мире, кто нам помогает. Отметил лидеров, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты снабжения оружием и снарядами для Украины сейчас чрезвычайно важны.

"Это время определяет весь год – и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас – либо по оружию, либо по снарядам, либо по комплектованию наших бригад – будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России", – подчеркнул Зеленский.

Поблагодарил, в частности, каждую боевую бригаду. Всем, кто дерется на передовой – результативно и храбро, не сдавая позиции.

"Спасибо за то, что вы есть в Украине. И также сегодня, уже по результатам первых дней недели, заслуживают нашей с вами особой благодарности воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!", – подытожил главнокомандующий.

Напомним, российские спецслужбы активно распространяют очередную ложь о Зеленском.

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