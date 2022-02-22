"Это время пришло": Кулеба призвал ЕС предоставить Украине гарантии будущего членства

Как считает Кулеба, сейчас самое лучшее время для этого решения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к членам стран ЕС предоставить Украине обещание будущего членства в Европейском союзе.
Об этом министр иностранных дел сказал во время брифинга во вторник, 22 февраля.
"Я призвал ЕС отозвать все сомнения и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. Это самое лучшее стратегическое решение", — сказал он.
Напомним, в украинском МИД приветствовали остановку Германией сертификации "Северного потока-2". Глава ведомства прокомментировал это решение, заметив, что в нынешних условиях – это правильный шаг с моральной, политической и практической точек зрения.
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