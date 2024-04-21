"Это все было лотереей": Притула рассказал, что думает о законе о мобилизации

Украинский волонтер и эксведущий Сергей Притула рассказал о своем отношении к новому закону о мобилизации.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

На вопрос Мосейчук, о чем этот закон – о справедливости или тушении пожара, Притула ответил, что, по его мнению, государство просто хочет посчитать, на кого оно может рассчитывать.

"Если взять этот закон и перечитать, то это первое, что приходит в голову. До сих пор не было каких-то четких правил игры, это все было лотереей. Главная задача закона о мобилизации — провести аудит украинского общества на предмет того, на кого мы можем рассчитывать .И уже от этого отталкиваться, сколько людей мы можем мобилизовать. Это зависит от этого и от западной помощи", – сказал волонтер.

Притула отметил важность для военных норм о доплатах для военных.

"70 тысяч доплаты в месяц доплаты тем, кто на нуле, – это очень правильный ход. 30 тысяч зарплаты, 100 – боевых и еще 70 за пребывание на передке – это уже 200 тысяч в месяц. Это уже похоже на уважение со стороны государства своего защитника", – отметил он.

В то же время волонтер подчеркнул, что мобилизация не поможет, если у Украины не будет достаточно средств для ведения войны – техники, вооружения, боеприпасов.

"Но опять же, если у нас не будет достаточно средств для ведения войны, мобилизация будет постольку-поскольку. Набрать 5 тысяч человек – это не бригада. Это будет бригада, если там будет достаточно пушек, танков, САУ и прочего", – подытожил волонтер.

Ранее Сергей Притула объяснил, почему его не мобилизовали в ряды ВСУ и ответил, имеет ли бронь.

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