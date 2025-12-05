«Это все, что я помню»: подозреваемому в убийстве военного ТЦК во Львове избрали меру пресечения

Нож / © Freepik

Дополнено новыми материалами

Во Львове устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего Территориального центра комплектования, в деле которого подозревают 30-летнего Григория Кидрука. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом он рассказал журналистке телеканала «Мы-Украина» в зале суда.

Мужчина настаивает, что во время проверки он якобы передал все необходимые документы и сразу вызвал адвоката и уверяет, что момента нападения на военнослужащего не помнит.

Подозреваемый заявил, что его якобы опрыскали газовым баллончиком. По его словам, следующее, что он помнит — это как «четверо или трое людей в форме» его били, а уже потом он оказался дома, смывая слезоточивый газ с глаз.

«Приехал бус, открыли дверь. Сразу я получил в лицо. Меня облили баллончиком. Следующее, что я помню, это меня четверо или трое работников в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, я открываю дверь домой, и потом я пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица. Это все, что я помню», — заявил подозреваемый.

При этом Кидрук подтверждает, что нож, найденный на месте инцидента, принадлежит ему, однако называет его «обычным инструментом». Также мужчина утверждает, что не находился в розыске ТЦК.

На вопрос, признает ли он, что именно ножом нанес удар работнику ТЦК, Кидрук ответил, что, «судя по всему, это было так», хотя он «не может поверить в то, что произошло».

Напомним, вечером 3 декабря во Львове был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. По данным Офиса генпрокурора, предварительно 30-летний местный житель во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и скрылся, применив газовый баллончик. Ветеран АТО получил критическое повреждение бедренной артерии, его госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось.

Нападавшего задержали, у него изъяли вероятное орудие преступления. Начато производство по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, причиненного в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей, что привело к его смерти.

В то же время оперативное командование «Запад» бьет тревогу из-за роста кризиса доверия и агрессии части общества в отношении военнослужащих.

В пятницу, 5 декабря, во Львове попрощались с погибшим 37-летним военным.