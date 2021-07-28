"Это все дети": в Кременчуге возле начальной школы из брусчатки случайно выложили символ, похож на свастику

"Это все дети": в Кременчуге возле начальной школы из брусчатки случайно выложили символ, похож на свастику

Мэр Кременчуга сообщил, что плитку уже вложили.

В г. Кременчуг Полтавской области возле младшей школы появился символ похож на свастику. По состоянию на 28 июля плитку уже перевели.

Об этом во время заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета сообщил мэр города Виталий Малецкий.

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О том, что символ, похожий на свастику еще 16 июля во время заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета говорил мэр города Виталий Малецкий, однако фото со свастикой в Сети опубликовали только 28 июля.

Так, Виталий Малецкий сообщил, что эта символика появилась случайно на улице Республиканской возле здания начальной школы.

"Это дети выложили, перевернув плитку", — прокомментировал ситуацию мэр Кременчуга.

В среду, 28 августа мэр Кременчуга во время очередного заседания исполнительного комитета отметил, что он разобрался в ситуации и выяснилось, что подрядная организация не закончила ремонтные работы. Из-за этого и произошел скандал. Плитку уже вложили.

"Я в свое время, на позапрошлой заседании исполкома, поставил задачу, чтобы там навели порядок и показал, что там что-то похожее на свастику есть. Вчера "Благоустройство" туда поехало и всю плитку вложил", — сообщил Виталий Малецкий.

Мэр Кременчуга отметил, что символ похож на свастику подхватили пророссийские СМИ и блоггеры, выдавая это за то, что якобы, что в их городе поддерживают нацизм. При этом они "подфотошопилы" фотографию из Кременчуга.

Напомним, в центре Киева неизвестные разрисовали свастикой памятник Шолом-Алейхему.

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