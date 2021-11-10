"Это все, как страшный сон": в Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица с COVID-19, младенец в тяжелом состоянии

Врачи отмечают, что женщины на последних сроках беременности особенно уязвимы к COVID-19.
В областном перинатальном центре в Ивано-Франковске 9 ноября скончалась 35-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Медикам удалось с помощью кесарева сечения спасти младенца, сейчас ребенок в тяжелом состоянии.
Об этом в Facebook сообщили коллеги покойной.
Покойную женщину звали София, она работала в Ивано-Франковском детском саду №1 "Калинка".
"Как страшный сон. Запомним тебя улыбающейся, жизнерадостной, готовой в любую минуту прийти на помощь", — написали коллеги покойной.
Директор Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский в комментарии galka.if.ua сообщил, что женщина во время беременности заболела коронавирусом. Две недели она находилась на кислородной поддержке. Из-за того, что состояние женщины резко ухудшилось, ей на 30 неделе беременности сделали кесарево сечение. Перед смертью у женщины родился младенец, весом 1 кг 350 грамм. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное.
Юрий Павлушинский подчеркнул, что женщины на последних сроках беременности особенно уязвимы к COVID-19. Точные причины смерти роженицы установит экспертиза.
Отметим, что это уже не первая смерть роженицы, которая болела COVID-19. Так, в роддоме города Дубна на Ровенщине умерла 23-летняя роженица, которая была больна коронавирусом. Также в Кременчуге Полтавской области в больнице скончалась роженица из COVID-19.
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