"Это все неправда!": обличительный возглас во время встречи Путина с "жителями" Мариуполя попал на видео

После крика женщины, который зафиксировали кадры постановочного сюжета, стоявший рядом с Путиным заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин засуетился и отдал какие-то распоряжения охране.

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями оккупированного Мариуполя, которых российские власти якобы осчастливили новыми квартирами в новостройке, раздался обличительный возглас.

На видео постановочного сюжета слышно, как во время разговора, который ведет глава Кремля во дворе дома, женщина кричит о "показухе".

На 19-й секунде опубликованных кадров отчетливо слышен крик: "Это все неправда! Это напоказ!".

После восклицания женщины, попавшего на видео разговора Путина с людьми, стоящий рядом с ним заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин засуетился и отдал какие-то распоряжения охране.

Ранее сообщалось, что некоторые из присутствующих на видео "жителей" Мариуполя занимались мародерством во время бомбардировок города российскими оккупантами.

Напомним, в воскресенье утром, 19 марта, российские пропагандисты сообщили, что президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области — город, который российская армия разбомбила во время полномасштабного вторжения в Украину. Главу РФ сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин.

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