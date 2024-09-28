"Это все неправда": пресс-секретарь Зеленского раскритиковал комментарии западных СМИ о Плане победы

Украинские предложения на самом деле "приняли в работу".
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифров считает обманчивыми комментарии западных средств массовой информации о скептическом восприятии партнерами Украины Плана победы, который представил в США президент Зеленский.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
"Западные СМИ подбирали разные эпитеты: типа приняли с прохладой, приняли без энтузиазма, приняли скептически этот план победы. Это все неправда, его приняли с огромным интересом, его приняли конструктивно, его приняли в работу", — подчеркнул Никифоров.
Он напомнил, что после обсуждения Плана победы президент Байден сообщил о запланированной на октябрь встрече партнеров в формате Рамштайн.
"Президент США Джозеф Байден сообщил, что 12 октября на заседании контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, он уже вернется с какими-то решениями и ответами. Поэтому начало обнадеживающее", — отметил спикер украинского президента.
Напомним, в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое называют форматом "Рамштайн". В этот раз на встречу съедутся лидеры государств, оказывающих помощь Украине в противостоянии российской агрессии.
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