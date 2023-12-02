"Это вы так защищаете Донбасс?": журналист показал последствия ударов РФ и эмоционально обратился к россиянам

Российская армия продолжает стирать с лица земли населенные пункты Донбасса. Что интересно, свои действия террористы оправдывают "защитой" русскоязычных жителей региона. Украинский журналист показал последствия такого "спасения" и спросить у граждан РФ, довольны ли они результатом.

Видеообращение обнародовал журналист Денис Казанский.

"Люди Донбасса не хотят в Россию, они хотят, чтобы Россия убралась из Донбасса"

В четверг, 30 ноября, армия РФ обстреляла Новогродовку Донецкой области. Туда прилетели русские ракеты С-300. Половину дома унесло, под завалами были ранены и погибшие.

"Это так вы защищаете Донбасс? Так вы защищаете русскоязычное население? Мне просто интересно", – говорит Казанский.

Он отмечает: в этом доме жили обычные русскоязычные люди. Те, которых на словах в России очень любят, защищают, помогают. Рассказывают, что им очень плохо. Впрочем, мы видим результат этой "помощи": Россия выпустила ночью ракету, она попала в дом, и все, кто оказался под завалами – либо искалечены, либо убиты.

"Серьезно, вы верите, что таким образом помогаете?", – акцентирует журналист.

Путин постоянно оправдывал вторжение посредством русскоязычного населения. Мол, цель России – защита Донбасса. Однако каждый желающий россиянин может увидеть, что там происходит.

По словам Казанского, раньше в Донецкой области действительно было немало людей, хорошо относившихся к России. Но после 2014 все изменилось.

"После того, что Россия здесь наделала, вы здесь не найдете человека, который хорошо о России. Здесь Россию больше никто не ждет, в Россию больше никто не хочет. Единственное, что вы можете сделать, чтобы помочь этим людям, это просто оставить их в покое. Просто уходите отсюда, забирайте свою армию и переставайте бить по жилым домам", – призвал украинский журналист.

Более того, эти удары – абсолютно бессмысленны. Никто не может объяснить, зачем все это продолжается.

"Два года вы рассказываете, что занимаетесь демилитаризацией Украины... И как? Помогло? Сильно демилитаризовали?" Возможно, это называется "денацификация"?", – риторически спросил Казанский.

Он призвал граждан государства-агрессора понять, что на Донбассе люди хотят только одного: чтобы Россия в конце концов оттуда забралась.

Ранее отмечалось, что на оккупированных территориях Донбасса россияне деморализованы.

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