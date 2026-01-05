Языковой омбудсмен резко высказалась о важности перехода на украинский: что она заявила

Елена Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская убеждена, что сознательный переход на украинский язык свидетельствует о понимании человеком глубинных причинно-следственных связей.

Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Це ніхто не буде дивитись».

Язык как стратегия поведения

По словам омбудсмена, государственный язык является не только внешним маркером идентичности, но и является базой для формирования мышления и стратегии поведения человека.

«Все, кто считает себя Homo sapiens (человеком разумным) и понимает, что язык — это мыслительный конструкт, уже сделали свой выбор в пользу государственного языка», — подчеркнула Ивановская.

Она отметила, что такой выбор присущ тем, кто осознает важность языка как определяющего фактора общественной жизни.

Личный пример

Обсуждая тему перехода на украинский, Ивановская также упомянула опыт собственной семьи. Ранее в интервью изданию «Главком» она рассказывала о дискуссиях с дочерью-подростком, которая раньше вела соцсети на русском языке из-за опасений потерять аудиторию.

«Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: „София, ну как так? Зачем это?“ А она: „Мама, кто же меня будет читать, если они все русскоязычные?“ Я ей отвечаю, что надо становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — рассказала журналистам уполномоченная по защите государственного языка.

Напомним, ранее языковой омбудсмен пояснила, что около 6–7% украинцев, которые после полномасштабного вторжения перешли на государственный язык, впоследствии вернулись к русскому.

Также Ивановская заверила, что в ее семье дома разговаривают исключительно на украинском языке.