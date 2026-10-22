ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
276
Время на прочтение
3 мин

Это взаимовыгодно: Украина получит доступ к оборонной промышленности НАТО, несмотря на ухудшение отношений с США

Благодаря новому партнерству с Агентством по поддержке и поставке (NSPA) Украина получила возможность централизованно покупать оружие, боеприпасы и военное снаряжение быстрее, дешевле и за счет экономии на масштабе.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оружие и боеприпасы НАТО

Оружие и боеприпасы НАТО / © Unsplash

НАТО позволит Украине закупать оружие, боеприпасы и военное снаряжение через свое централизованное закупочное агентство. Это позволит Киеву получать необходимые оборонные товары гораздо быстрее и дешевле.

Об этом сообщает Financial Times.

Украина заключает официальное партнерство с Агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA). Это решение приближает украинский оборонно-промышленный комплекс к западным союзникам и дает Киеву дополнительный канал закупок вместо исключительного возложения на двусторонние переговоры с отдельными государствами.

Это дает Украине более структурированную базу для использования широкого спектра наших возможностей: экспертизы в закупках, услуг поддержки и доступа к налаженной промышленной базе. Здесь сработает эффект экономии на масштабе», — заявила директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По ее словам, в качестве примера Украина сможет просто запросить: «Нам нужно 30 000 комплектов формы, мы хотим поручить вам их приобретение», и агентство организует закупку по самым выгодным ценам.

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук выразила надежду, что это партнерство станет для страны «важными воротами в оборонно-промышленную экосистему НАТО» и откроет расширенный доступ к контрактам под управлением закупочного агентства Альянса.

Расширение возможностей для украинского ОПК

Это решение опирается на апрельское постановление Альянса, которое позволило украинским оборонным компаниям участвовать в тендерах на поставки для NSPA. Это открыло перспективные коммерческие возможности для стремительно развивающегося украинского ОПК.

На минувшей неделе NSPA уже провела в Киеве специализированное мероприятие с участием около 150 украинских предприятий, разъяснив порядок регистрации как официальных поставщиков и процедуру борьбы за контракты.

В то же время, европейские страны сами заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями, желая перенять их боевой опыт. Украинские предприятия значительно нарастили производство дронов и других военных технологий, а их темп разработок привлекает все большее внимание правительств Европы, стремящихся модернизировать собственные вооруженные силы.

«Их инновации сейчас развиваются настолько быстро, что мы чему у них научиться. Это, безусловно, взаимовыгодный процесс», — подчеркнула Жаклин Борсбум.

Геополитический фон

Углубление интеграции Украины в закупочные структуры НАТО происходит на фоне усложнения отношений с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп недавно раскритиковал украинские удары по российским НПЗ, обвинив их в росте мировых цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в США.

Кроме этого, спецпосланник США Стив Виткофф встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным для обсуждения возможного возобновления мирных переговоров и потенциального саммита с участием США, РФ и Китая, что вызвало беспокойство среди союзников Киева.

На фоне происходящего европейские страны и Украина вынуждены искать новые пути укрепления собственной обороны и максимальной оптимизации расходов на закупку вооружения.

Напомним, Россия все чаще прибегает к провокациям, пытаясь выяснить, при каких обстоятельствах НАТО применит механизм коллективной обороны. В Литве считают, что Москва проверяет готовность Североатлантического союза реагировать на гибридные угрозы.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie