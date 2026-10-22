Это взаимовыгодно: Украина получит доступ к оборонной промышленности НАТО, несмотря на ухудшение отношений с США

Оружие и боеприпасы НАТО / © Unsplash

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НАТО позволит Украине закупать оружие, боеприпасы и военное снаряжение через свое централизованное закупочное агентство. Это позволит Киеву получать необходимые оборонные товары гораздо быстрее и дешевле.

Об этом сообщает Financial Times.

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Украина заключает официальное партнерство с Агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA). Это решение приближает украинский оборонно-промышленный комплекс к западным союзникам и дает Киеву дополнительный канал закупок вместо исключительного возложения на двусторонние переговоры с отдельными государствами.

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Это дает Украине более структурированную базу для использования широкого спектра наших возможностей: экспертизы в закупках, услуг поддержки и доступа к налаженной промышленной базе. Здесь сработает эффект экономии на масштабе», — заявила директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По ее словам, в качестве примера Украина сможет просто запросить: «Нам нужно 30 000 комплектов формы, мы хотим поручить вам их приобретение», и агентство организует закупку по самым выгодным ценам.

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук выразила надежду, что это партнерство станет для страны «важными воротами в оборонно-промышленную экосистему НАТО» и откроет расширенный доступ к контрактам под управлением закупочного агентства Альянса.

Расширение возможностей для украинского ОПК

Это решение опирается на апрельское постановление Альянса, которое позволило украинским оборонным компаниям участвовать в тендерах на поставки для NSPA. Это открыло перспективные коммерческие возможности для стремительно развивающегося украинского ОПК.

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На минувшей неделе NSPA уже провела в Киеве специализированное мероприятие с участием около 150 украинских предприятий, разъяснив порядок регистрации как официальных поставщиков и процедуру борьбы за контракты.

В то же время, европейские страны сами заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями, желая перенять их боевой опыт. Украинские предприятия значительно нарастили производство дронов и других военных технологий, а их темп разработок привлекает все большее внимание правительств Европы, стремящихся модернизировать собственные вооруженные силы.

«Их инновации сейчас развиваются настолько быстро, что мы чему у них научиться. Это, безусловно, взаимовыгодный процесс», — подчеркнула Жаклин Борсбум.

Геополитический фон

Углубление интеграции Украины в закупочные структуры НАТО происходит на фоне усложнения отношений с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп недавно раскритиковал украинские удары по российским НПЗ, обвинив их в росте мировых цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в США.

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Кроме этого, спецпосланник США Стив Виткофф встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным для обсуждения возможного возобновления мирных переговоров и потенциального саммита с участием США, РФ и Китая, что вызвало беспокойство среди союзников Киева.

На фоне происходящего европейские страны и Украина вынуждены искать новые пути укрепления собственной обороны и максимальной оптимизации расходов на закупку вооружения.

Напомним, Россия все чаще прибегает к провокациям, пытаясь выяснить, при каких обстоятельствах НАТО применит механизм коллективной обороны. В Литве считают, что Москва проверяет готовность Североатлантического союза реагировать на гибридные угрозы.

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