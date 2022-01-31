"Это заметит весь мир": Данилов озвучил, сколько дней нужно России для подготовки нападения на Украину

По словам Данилова, подготовку РФ к возможному нападению "заметит весь мир".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что период подготовки России к широкомасштабному вторжению в Украину займет от трех до семи дней.
Об этом он сказал в интервью для Associated Press.
По его словам, в настоящее время СНБО не фиксирует, что Россия готовится нападать на Украину. В то же время он подчеркнул, что украинские военные следят за ситуацией у наших границ.
"Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней. Мы еще этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", — отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее в СНБО проинформировали, что вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных и еще 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
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