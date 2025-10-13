ТСН в социальных сетях

"Это же какая жизнь собачья?": папа возмутился из-за стихотворения в учебнике для 3 класса

Стихотворение о гаджетах для третьеклассников вызвало родительский «бунт» в TikTok.

Дмитрий Гулийчук
Почему новая школьная программа снова шокирует родителей и учителей

Почему новая школьная программа снова шокирует родителей и учителей / © ONET

В соцсетях снова дискуссия из-за учебной программы для третьеклассников. Так, папа школьницы Владимир Шевчук записал видео в Tik-Tok из-за стишка для детей в учебнике для 3 класса по программе Новой украинской школы. Поэзия называется «Двести игр».

В стишке говорится о гаджетах и виртуальных играх.

По мнению отца, детям лучше учить стихить о добре и красоте, а не виртуальных играх.

«Я сказал своей дочери, что не нужно такое стихотворение учить. Я напишу записку в школу учителю, если нужно объяснить, почему не нужно такие стихи учить. Это идет специально, почему не учить о добре, любви, красоте?» — сказал Шевчук.

Пользователи в комментариях поддержали мнение отца. Только заметили, что простые учителя не виноваты, ведь программу составляет МОН.

Некоторые педагоги также присоединились к дискуссии и заметили, что иногда тоже в шоке от новой программы МОН.

