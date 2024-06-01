"Это же люди божьи": как представители ТЦК пытались мобилизовать кришнаитов на Закарпатье — видео

В Сеть попали кадры из Закарпатской области, где полиция и представители ТЦК и СП пытались вручить повестки кришнаитам.

На видео видно большое скопление людей, в том числе и женщин, не подпускавших военных к мужчинам.

А один из мужчин даже начал отгонять военных со словами: "Пошел отсюда. Ты куда пришел? Ты кого хочешь забирать? Это же люди божьи".

Однако чем закончилась попытка вручить повестки кришнаитам – пока неизвестно.

Кришнаизм – одно из течений индуизма. Преданные верят в одного Бога, при этом богов других религий не отрицают.

Напомним, нардепка подчеркнула, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать и забрасывать людей в бусы.

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