"Это жестокая правда": полковник запаса ВСУ сделал резкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Снижение мобилизационного возраста – нормальное явление, ведь защита своей страны является обязанностью каждого гражданина. Однако мобилизация с 18 лет – это рано, вместо этого следует призывать на службу с 21-23 лет.

Такое мнение полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Чернык выразил "24 каналу".

По словам эксперта, на сегодняшний день украинское общество имеет неправильную тенденцию восприятия ситуации. Оно начинает толерантно относиться к самовольному оставлению воинских частей и уклонистов, мол, взрослые мужчины в возрасте 23 года – это еще дети.

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"Это не дети. Это полноценные граждане. То есть в 18 лет пить водку могут все, а выполнять свой конституционный долг почему-то не могут", – высказался Чернык.

Он также привел исторический пример, когда бывший президент США Джордж Буш-старший в 17-летнем возрасте подделал свои документы, чтобы стать пилотом бомбардировщика. Самолет был подбит и Буш провел в океане 10 дней, а в итоге стал президентом.

Полковник запаса подчеркнул, что эта война – экзистенциальная. Если Украина ее проиграет или граждане продолжат жить в искаженном ментальном пространстве, мол, ТЦК творят не пойми что, то враг победит, придет и заберет в армию абсолютно всех. Те, кто попытается оказать малейшее сопротивление, будут расстреляны.

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Чернык также указал, что Украина уже прошла такой сценарий в 1944 году — тогда в армии воевали все.

"Снижение мобилизационного возраста до 21 года является абсолютно адекватным явлением, 18-19 лет – это немного перебор. Однако я стою на той позиции, что когда молодой человек получил высшее образование, условно в 22-23 года, это и должна быть стартовая возрастная позиция в части мобилизации. Это жестокая правда, никто кроме нас воевать не будет", – объяснил эксперт.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что политики из обеих партий США давят на президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет.

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