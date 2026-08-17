"Это знак?": на Прикарпатье поле внезапно заполнили сотни аистов — что происходит

Аисты на поле / © скриншот с видео

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На поле фермерского хозяйства в Снятинской общине в Ивано-Франковской области собрались сотни, а возможно, и тысячи белых аистов.

Впечатляющее видео опубликовал в TikTok пользователь Вова Кейван.

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На кадрах видно, как во время вспашки поля после уборки урожая зерновых птицы массово слетаются вслед за трактором.

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Вероятно, аисты ищут пищу — в частности, мелких грызунов и других животных, которые становятся доступными после перекопки почвы.

Подобное скопление аистов в конце лета является естественным явлением: в августе они часто собираются большими группами на открытых полях перед сезонной миграцией.

В комментарии к видео фермер Иван Кейван уточнил, что съемка была проведена на ферме, расположенной на территории Снятинской общины.

Знак мира или предупреждение о голоде?

Это необычное зрелище активно обсуждают пользователи TikTok.

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Некоторые признаются, что такое количество птиц их напугало: «Надо в конце видео написать, что ни один аист не пострадал, смотреть было страшно».

Часть комментаторов усмотрела в полете аистов хороший знак и связала его с возможным окончанием войны. «Если бы это был знак мира и конца войны!», «Это хороший знак — будет мир», — пишут пользователи.

В то же время другие ссылаются на народные приметы и предполагают, что большое количество птиц может предвещать голод.

Наиболее прагматичное объяснение дают те, кто напоминает о приближении миграции: перед долгим путешествием аисты активно питаются и накапливают энергию.

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В августе белые аисты действительно начинают собираться в большие стаи перед отлетом на зимовку. Подобные массовые скопления птиц на полях также фиксировались в других регионах Украины.

Напомним, что жители Обуховского района Киевской области становятся свидетелями удивительного зрелища: сотни аистов одновременно слетаются в одно место в селе.

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