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- Украина
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"Это знак?": на Прикарпатье поле внезапно заполнили сотни аистов — что происходит
Часть комментаторов расценила слет аистов как хороший знак и связала его с возможным окончанием войны.
На поле фермерского хозяйства в Снятинской общине в Ивано-Франковской области собрались сотни, а возможно, и тысячи белых аистов.
Впечатляющее видео опубликовал в TikTok пользователь Вова Кейван.
На кадрах видно, как во время вспашки поля после уборки урожая зерновых птицы массово слетаются вслед за трактором.
Вероятно, аисты ищут пищу — в частности, мелких грызунов и других животных, которые становятся доступными после перекопки почвы.
Подобное скопление аистов в конце лета является естественным явлением: в августе они часто собираются большими группами на открытых полях перед сезонной миграцией.
В комментарии к видео фермер Иван Кейван уточнил, что съемка была проведена на ферме, расположенной на территории Снятинской общины.
Знак мира или предупреждение о голоде?
Это необычное зрелище активно обсуждают пользователи TikTok.
Некоторые признаются, что такое количество птиц их напугало: «Надо в конце видео написать, что ни один аист не пострадал, смотреть было страшно».
Часть комментаторов усмотрела в полете аистов хороший знак и связала его с возможным окончанием войны. «Если бы это был знак мира и конца войны!», «Это хороший знак — будет мир», — пишут пользователи.
В то же время другие ссылаются на народные приметы и предполагают, что большое количество птиц может предвещать голод.
Наиболее прагматичное объяснение дают те, кто напоминает о приближении миграции: перед долгим путешествием аисты активно питаются и накапливают энергию.
В августе белые аисты действительно начинают собираться в большие стаи перед отлетом на зимовку. Подобные массовые скопления птиц на полях также фиксировались в других регионах Украины.
Напомним, что жители Обуховского района Киевской области становятся свидетелями удивительного зрелища: сотни аистов одновременно слетаются в одно место в селе.