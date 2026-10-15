«Этого Конгресс не примет»: в США взорвались критикой из-за ограничений Starlink для Украины

Ограничение Starlink для Украины / © Getty Images

Реклама

Американские законодатели жестко отреагировали на ситуацию вокруг ограничения связи Starlink для украинских военных. В официальном заявлении подвергли критике ограничения разведывательной поддержки и работы терминалов.

Группа поддержки Украины в Конгрессе США (Congressional Ukrainian Caucus), которая является двухпартийным объединением членов Палаты представителей Конгресса США, опубликовала свое заявление в сети X.

Реклама

В Конгрессе США вступились за Украину из-за ограничений Starlink

«Нас тревожат сообщения из Украины о том, что разведывательная поддержка со стороны США и доступ к системе Starlink ограничиваются, поэтому невинные мирные жители и американские граждане в Украине оказываются беззащитными перед российскими атаками», — пишут в CUC.

Реклама

Конгрессмены напомнили, что американская сторона обязана помогать в спасении жизней от массированных российских ударов, а союзники США напрямую финансируют доступ Украины к этой сети.

«Конгресс неоднократно давал понять, что Соединенные Штаты должны оказывать разведывательную поддержку, чтобы спасать жизни от беспощадных ударов России. Союзники США платят за доступ Украины к Starlink. Ограничения, которые подвергают гражданское население опасности, неслыханны и не будут приняты Конгрессом».

Россия пытается воспользоваться сбоями Starlink

Напомним, Россия совершила одну из самых масштабных атак на Украину, запустив сотни ударных беспилотников, в том числе реактивные «Шахеды». Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, логистические объекты и железная дорога.

Значительную часть дронов силы ПВО сбили, но есть и попадания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом.

Реклама

По словам главы государства, враг пытается воспользоваться сбоями в работе системы Starlink в Украине, от которой существенно зависит работа дронов-перехватчиков.

Зеленский отметил необходимость усиления ПВО, а по результатам переговоров в Лондоне было принято решение ускорить поставки британских средств ПВО для защиты критической инфраструктуры и противодействия реактивным «Шахедам».

Новости партнеров