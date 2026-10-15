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- Украина
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«Этого Конгресс не примет»: в США взорвались критикой из-за ограничений Starlink для Украины
В Конгрессе США раскритиковали сообщения об ограничении доступа украинских военных к Starlink и сокращении разведывательной поддержки Украины. Двухпартийная группа американских законодателей заявила, что такие шаги могут поставить под угрозу жизни гражданских.
Американские законодатели жестко отреагировали на ситуацию вокруг ограничения связи Starlink для украинских военных. В официальном заявлении подвергли критике ограничения разведывательной поддержки и работы терминалов.
Группа поддержки Украины в Конгрессе США (Congressional Ukrainian Caucus), которая является двухпартийным объединением членов Палаты представителей Конгресса США, опубликовала свое заявление в сети X.
В Конгрессе США вступились за Украину из-за ограничений Starlink
«Нас тревожат сообщения из Украины о том, что разведывательная поддержка со стороны США и доступ к системе Starlink ограничиваются, поэтому невинные мирные жители и американские граждане в Украине оказываются беззащитными перед российскими атаками», — пишут в CUC.
Конгрессмены напомнили, что американская сторона обязана помогать в спасении жизней от массированных российских ударов, а союзники США напрямую финансируют доступ Украины к этой сети.
«Конгресс неоднократно давал понять, что Соединенные Штаты должны оказывать разведывательную поддержку, чтобы спасать жизни от беспощадных ударов России. Союзники США платят за доступ Украины к Starlink. Ограничения, которые подвергают гражданское население опасности, неслыханны и не будут приняты Конгрессом».
Россия пытается воспользоваться сбоями Starlink
Напомним, Россия совершила одну из самых масштабных атак на Украину, запустив сотни ударных беспилотников, в том числе реактивные «Шахеды». Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, логистические объекты и железная дорога.
Значительную часть дронов силы ПВО сбили, но есть и попадания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом.
По словам главы государства, враг пытается воспользоваться сбоями в работе системы Starlink в Украине, от которой существенно зависит работа дронов-перехватчиков.
Зеленский отметил необходимость усиления ПВО, а по результатам переговоров в Лондоне было принято решение ускорить поставки британских средств ПВО для защиты критической инфраструктуры и противодействия реактивным «Шахедам».