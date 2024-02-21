Этого не делала ни одна страна: Игнат сделал потрясающее заявление о F-16

Игнат отметил, что у них есть четкий план действий, в соответствии с ним идут обучение пилотов и инженеров.

Украина переходит на современные западные истребители F-16 в экстренном порядке, этого не делала ни одна страна в мире.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Укринформ.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то усовершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут слетать с того, что в нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее. Хочу отметить, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире", — отметил он.

Игнат опроверг ожидания общества, что после появления в украинском небе F-16 будет сразу победа.

"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно. Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов". Кстати, нам не самые новые модификации дают", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он добавил, что процесс обучения продолжается. На сегодняшний день украинские летчики выполняют полеты в небе с инструкторами.

"Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты. Они изучают тактические приемы для того, чтобы прежде всего совершать полеты по перехвату воздушных целей. Это многоцелевой самолет, поэтому в дальнейшем надо отрабатывать нанесение ударов и по наземным, и по надводным целям. Поэтому наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал – в ускоренном, потому что вообще курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это гораздо быстрее", — рассказал он.

Игнат подчеркнул, что у нас есть четкий план действий, в соответствии с ним идут обучение пилотов и инженеров.

Напомним, CNN со ссылкой на данные Национальной гвардии Аризоны сообщили, когда первая группа украинских пилотов может завершить обучение на F-16.

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