"Этого недостаточно": Зеленский назвал количество перехватчиков, которые производит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина производит около тысячи перехватчиков, однако этого объема недостаточно ввиду масштабов угроз, которые возникают перед страной и всей Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом 22 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, силы, пытающиеся разрушить Европу, действуют непрерывно и не ограничиваются внешним влиянием.

«Мы также видим, что силы, пытающиеся уничтожить Европу, не тратят ни одного дня. Они действуют свободно — даже внутри Европы», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина наращивает собственные оборонные возможности, однако этого пока недостаточно для полной защиты.

Он также резко высказался по поводу отдельных европейских политиков, которые, по его словам, пользуются ресурсами ЕС, но работают против европейских интересов.

«Каждый „Виктор“, живущий за счет европейских денег и в то же время пытающийся продать европейские интересы, заслуживает пощечину по голове», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вызовы безопасности для Европы растут, поэтому нужны как усиление собственного производства, так и единство и решительность партнеров в противодействии угрозам.

Напомним, Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу , сообщил президент Владимир Зеленский 22 января. Переговоры пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах.

Глава Украины также имел переговоры с президентом США Трампом и назвал их содержательными и выразил надежду на дальнейшее укрепление защиты украинского неба.