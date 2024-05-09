"Этого никто не ожидает": астролог спрогнозировал, откуда РФ может начать новое наступление

Астролог спрогнозировал возможное течение событий на фронте.
Россияне могут начать новое наступление оттуда, откуда никто не ожидает.
Об этом в комментарии для ТСН. ua рассказал астролог Алексей Кириченко.
"Когда-то россияне наступали на Киев, Чернигов. Если наступление происходило бы во время ретроградных планет, то это означало бы повтор. А поскольку ретроградных планет на небе нет, то и повтора не будет", — говорит Алексей Кириченко.
По его прогнозу, пока Сатурн в Рыбах, к следующему лету, ситуация может быть во взвешенном состоянии.
"9 июня Марс выходит из Овна, это означает окончание попытки движения вперед, статика. Оно возможно временно в мае по каким-то отдельным направлениям, не имеющим стратегических последствий. Могут иметь тактические успехи, но не стратегические последствия", — добавили в сообщении.
Несмотря на это, соответствующее состояние не позволит поставить точки над и.
"Например, начнут меньше бомбить города, но нет гарантии, что не начнут заново. Это не значит, что война усилится ", – добавил астролог.
Напомним, известный астролог Влад Росс предугадал, что демобилизации в украинской армии в ближайшее время не будет.
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