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"Этого никто не ожидает": астролог спрогнозировал, откуда РФ может начать новое наступление

"Этого никто не ожидает": астролог спрогнозировал, откуда РФ может начать новое наступление

Астролог ошарашил прогнозом о войне / Фото: Associated Press

Астролог спрогнозировал возможное течение событий на фронте.

Россияне могут начать новое наступление оттуда, откуда никто не ожидает.

Об этом в комментарии для ТСН. ua рассказал астролог Алексей Кириченко.

"Когда-то россияне наступали на Киев, Чернигов. Если наступление происходило бы во время ретроградных планет, то это означало бы повтор. А поскольку ретроградных планет на небе нет, то и повтора не будет", — говорит Алексей Кириченко.

По его прогнозу, пока Сатурн в Рыбах, к следующему лету, ситуация может быть во взвешенном состоянии.

"9 июня Марс выходит из Овна, это означает окончание попытки движения вперед, статика. Оно возможно временно в мае по каким-то отдельным направлениям, не имеющим стратегических последствий. Могут иметь тактические успехи, но не стратегические последствия", — добавили в сообщении.

Несмотря на это, соответствующее состояние не позволит поставить точки над и.

"Например, начнут меньше бомбить города, но нет гарантии, что не начнут заново. Это не значит, что война усилится ", – добавил астролог.

Напомним, известный астролог Влад Росс предугадал, что демобилизации в украинской армии в ближайшее время не будет.

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