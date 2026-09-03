«Этого точно не должно было случиться»: в СБУ объяснили причину стрельбы с ГУР в Киеве

Почему произошла стрельба между ГУР и СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безопасности Украины опубликовала официальную позицию по поводу инцидента со стрельбой в Киеве, который произошел во время спецоперации с участием сотрудников СБУ и военнослужащих ГУР МОУ. Там пролили свет на сложившуюся ситуацию.

В ведомстве пояснили, что спецслужба проводила контрдиверсионные мероприятия по предотвращению покушения на убийство, которое заказчики из ФСБ РФ планировали реализовать в День Независимости Украины.

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Почему произошла стрельба между ГУР и СБУ: объяснение Службы безопасности

По оперативным данным СБУ, к организации преступления оказался причастен заместитель командира Российского добровольческого корпуса ГУР МОУ.

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Он должен был подготовить ликвидацию одного из лидеров российского оппозиционного движения во время его визита в Украину.

Кроме того, материалы расследования указывают, что за денежное вознаграждение фигурант получил от российских спецслужб задачи по устранению других военных Сил обороны.

Преступление удалось раньше времени остановить благодаря работе на опережение. В ходе последующих контрразведывательных проверок задержанный военный признал факт коммуникации с кураторами и передал следователям информацию, которая помогла установить всю цепочку причастных лиц.

Доказательства переписки с представителем ФСБ также были зафиксированы в его телефоне. Из-за сотрудничества со следствием и признания вины мера пресечения к нему не применялась.

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Однако во время проведения неотложных следственных действий по фиксации доказательств произошла стычка с применением оружия.

«В то время, как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла совершенно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе. Этого точно не должно было произойти», — отметили в Службе безопасности.

Все обстоятельства стрельбы выясняет Государственное бюро расследований. В СБУ уверяют, что оказывают ГБР полное содействие для проведения объективного и беспристрастного расследования.

Стрельба между силовиками в Киеве: детали

Напомним, адвокат Тарас Боровский рассказал подробности инцидента на столичных Березняках, где произошел конфликт между СБУ и ГУР. По его словам, 23 августа у собственного дома был похищен заместитель командира «Русского добровольческого корпуса», военнослужащий ГУР Степан Каплунов — россиянин, с 2014 года воевавший на стороне Украины.

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В ночь с 1 на 2 сентября следователи СБУ в сопровождении вооруженного спецназа привезли его в квартиру на улице Шумского для следственных действий, где в то время находилась охрана ГУР, а затем прибыли и побратимы Каплунова.

Конфликт обострился около 8:30 утра, когда сотрудники СБУ начали задерживать товарищей военного. В ответ на попытки гражданских вытащить друзей, вооруженные оперативники Департамента контрразведки СБУ открыли огонь — сначала предупредительный, а затем по ногам.

В результате были ранены три работника ГУР, один из которых оказался в очень тяжелом состоянии. После стрельбы бойцы ГУР заблокировали силовиков СБУ, их автомобиль и весь район, а на место происшествия прибыли командиры обоих ведомств и ГБР для документирования правонарушения.

Адвокат подчеркнул, что Каплунова удерживали 10 дней без правовых оснований, составления протокола или предоставления защитника, просто вывезя в неизвестном направлении. Несмотря на это, Боровский призвал обе стороны к диалогу, подчеркнув, что и в СБУ, и в ГУР служащие являются ветеранами и защитниками Украины, которым необходимо найти общий язык.

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