"Этому делу 10 лет, а педалируют его в последние полтора месяца": Мазепа прокомментировал свое задержание

Бизнесмен Игорь Мазепа, которого 18 января задержало ДБР, прокомментировал свое задержание и обвинение в суде, где состоялось судебное заседание.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Материальный ущерб они оценивают в 7 млн — потенциальные, понесенные государством. А залог — 700. История с землей связана с тем, что в 1965 году, когда проектировалась дамба Киевской ГЭС, была утверждена техническая документация, о которой, по словам следователей и прокуроров, все забыли. Похоже, что с 1991 года, когда Украина получила независимость, ни у одного из десятков государственных органов не было претензий к тому, что это — земли дамбы, принадлежащие водному фонду. Более того — прокуратура за последние 20 лет в гражданских исках утверждала, что это вообще земли лесного фонда. По всей этой линии, думаю, существуют десятки земельных решений, когда суд третьей инстанции признал эти земли для ведения садоводства. По сути, то, что я и покупал на рынке. Получается, что ни один из государственных органов, который якобы конфликтовал с проектной документацией 1965 года, этого не заметил. Не заметили регистраторы, не заметили нотариусы, еще десяток различных других органов, которые должны заботиться этим. А я должен это заметить. Когда я это купил на вторичном рынке, по версии следствия, я совершил преступление", — сказал Мазепа.

Бизнесмен также объяснил, почему именно сейчас стали интересоваться делом.

"Этому делу 10 лет, а педалируют его в последние полтора месяца. Еще один факт — из трех тысяч гектаров на этой дамбе мне инкриминируется незаконное приобретение двух", — добавил он.

Напомним:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ДБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января в ДБР подтвердили задержание Мазепы.

Прокуроры предлагают суду назначить залог в 700 млн грн бизнесмену. Об этом сообщил сам Игорь Мазепа в соцсети.

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