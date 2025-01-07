Этот год у нас должен быть результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС: Зеленский сообщил детали

Этот год должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит – безопасности всей Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 7 января.

"Сегодня обсудили некоторые детали нашей работы с Евросоюзом — по переговорному процессу. Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит — безопасности всей нашей Европы в этом году в ЕС председательство в Польше, второе полугодие – председательство Дании. Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы предпринять правильные шаги", – отметил президент.

Также читайте Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине

Зеленский также сообщил, что во вторник, 7 января, было много совещаний.

"Министерство обороны и Генштаб – все доступные пакеты, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к "Рамштайну". Доклад Службы внешней разведки – много вопросов, наши перспективы", – сказал он.

Отметим, следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.

Также Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Швейцарии.

"Для Украины важно, что отношения между нашими государствами остаются содержательными и направлены на скорейшее достижение мира. Украина благодарна Швейцарии за нашу совместную организацию первого Саммита мира. И мы ценим, что сейчас Швейцария готова помогать и политически, и организационно, и мы обсудили с госпожой президентом коммуникации с ключевыми партнерами. Мы готовим также двустороннюю встречу", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Швейцария вместе могут помочь стабилизации в Сирии. Он предложил президенту Швейцарии присоединиться к поставке продовольствия в Сирию.

"Украинское продовольствие и финансовое участие Швейцарии – вместе с другими нашими партнерами в этой гуманитарной программе – это то, что может помочь народу Сирии наладить нормальную жизнь после войны и, что важно, после России в Сирии. Там, где Россия оставляет руины, мы вместе с миром можем восстановить нормальную жизнь. Обязательно должны пробедить оккупанта. Я благодарен всем в мире, кто помогает Украине", – резюмировал украинский президент.

Ранее Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры на этой неделе.