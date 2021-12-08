"Этот провокационный вопрос": Путин уклонился от прямого ответа, нападет ли Россия на Украину

"Этот провокационный вопрос": Путин уклонился от прямого ответа, нападет ли Россия на Украину

Также Путин заявил, что Россия, которая 8 лет ведет гибридную войну против Украины, – "миролюбивое государство".

Президент страны-агрессорки Владимир Путин, отвечая на вопрос "Собирается ли Россия напасть на Украину", назвал это провокационным вопросом.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря, пишут российские СМИ.

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"Этот вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она имеет право обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента США Байден", — сказал Путин.

Также он заявил, что тема безопасности – это отдельный предмет разговора. Путин добавил, что они "договорились (с президентом США Джо Байденом) о том, что сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями по этому поводу".

Кроме того, в этом разговоре Владимир Путин снова напомнил, что Россию беспокоит вопрос принятия Украины в НАТО. На международных переговорах он предупреждает партнеров, что вступление Украины в НАТО – "неприемлемый процесс для РФ".

Как сообщалось ранее:

Украинская разведка заявила, что Кремль готовится напасть на Украину в начале 2022-го .

. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия взыскала более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированных территорий .

. О подготовке нового вторжения уведомляют и международные партнеры и иностранные СМИ. Немецкая газета Bild опубликовала три фазы возможной войны Украины с Россией и карту предполагаемого нападения РФ.

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