«Этот ребенок»: в Сети разгорелся скандал вокруг известного блоггера из-за отношений с 18-летней

Блогер Глеб Репич / © ТСН

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Украинский блоггер Глеб Репич, ставший известным в социальных сетях благодаря видео с химическими экспериментами, попал в скандал. На днях 37-летний мужчина признался об отношениях с 18-летней девушкой. Это повлекло за собой бурное обсуждение в Сети. Часть пользователей обвиняла его в психологическом груминге и педофилии. Впрочем, нашлись и те, кто встал на его защиту, среди которых известная певица Кристина Соломий.

Что известно об отношениях с 18-летней девушкой, жесткой реакции украинцев и как на это реагирует сам блогер — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о блоггере-химике

В своих соцсетях он называет себя кандидатом химических наук и преподавателем, а также финалистом премии Global Teacher Prize Ukraine 2021. Репич известен как «бешеный химик». Конкретно эта наука принесла ему известность. В ТикТоке он имеет 1,3 миллиона читателей, в Инстаграмме — более 200 тысяч. Также он имеет телеграмм-канал о здоровом питании, добавках и спорте.

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Кроме того, в 2024 году Глеб Репич принимал участие в реалити-шоу «Пара на миллион» на Новом канале, где искал любовь. Его участие в шоу придало ему популярность среди молодежи.

Блогер признался об отношениях с 18-летней и обозвал украинцев

На днях блогер опубликовал сообщение, в котором признался об отношениях с девушкой на 19 лет младше. По его словам, родители девушки знают об их близком общении. Его признание вызвало волну возмущения среди украинцев, которых он назвал «подлыми гнидами» за блокировку страницы Дарьи.

«Моей девушке 18 лет, и мы счастливы вместе — я думаю, такой человек-комбинация — это идеальная мишень для буллинга и хейта в нашей стране. И я то думал, что засирать будут именно меня, мне это пофиг, я и так знаю, как общество устроено. Но, похода, знаю недостаточно, потому что „взрослые тети“ почему-то массово атаковали именно мою девушку. Что привело к ее блокированию из-за массовых жалоб. Я не знаю, как можно быть такими подлыми гнидами», — написал он в Инстаграм-странице.

Украинцы возмущены отношениями 37-летнего мужчины с молодой девушкой

У Threads и Instagram разгорелся скандал вокруг отношений старшего мужчины и молодой девушки. Некоторые пользователи обвинили блоггера в педофилии и груминге и отписались от него. В комментариях к сообщению они писали:

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«Жесть, я в щеке. Вы — педофил. Открыто этим кичитесь.

Я бы, конечно, порадовалась, если бы на фото была ваша сверстница… но иметь отношения с ребенком — еще тот кринж. Отпишусь, потому что не хочу на это смотреть.

Химик? А как насчет химической кастрации?

Она выбрала не быть счастливым. Она выбрала взрослого дядю, который ловко заливает ей, что она умна не по годам, и что он у нее классный и успешный. Это груминг, и это противно. Вы просто не способны заинтересовать самодостаточную женщину, признайте».

© соцмережі

Украинские женщины предположили, что Репич выбрал себе молодую девушку, потому что «зрелая женщина требует диалога и работы над отношениями, тогда как 18-летняя девушка чаще смотрит „снизу вверх“, что подпитывает ЭГО».

«Я, как сексолог, могу сказать, что в 18 лет префронтальная кора головного мозга, отвечающая за оценку рисков, долгосрочное планирование и эмоциональную регуляцию, еще только формируется!!!! Ибо этот процесс завершается ближе к 25 годам). 18-летний человек — это вчерашний подросток, только начинающий процесс сепарации и поиска себя в мире. Поиск отца или брата… это такое. Берегите себя и обратитесь к специалистам», — объяснила сексолог Анна Коновалова.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что блогер объявил об этих отношениях, когда девушке исполнилось 18 лет, а начались они до совершеннолетия.

«Ты не думал, что если бы ты не обольщал девушку, которая еще вчера была несовершеннолетней (а может и вообще несовершеннолетнюю, ты же почему-то ничего об этом не рассказываешь) и на которую ты точно оказывал влияние еще до ее совершеннолетия, не травмировал ей голову сейчас, не постился эту ху*** провоцируя негативную реакцию плакала?», — написал мужчина под его сообщением.

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© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Защитники отношений с большой разницей

Впрочем, нашлись украинцы, вставшие на защиту химика, аргументируя это «нормальной мировой практикой».

«Большая разница в возрасте — это нормальная мировая практика, которая была веками И это касается и женщин и мужчин», — написал tomas.buche и обвинил в буллинге блоггера и его любимой: «А вот не нормальная практика — это когда толпы обиженных на свою жизнь теток начинают кенселить девушку за то, что ей алкашом, который ее обюзит, с адекватным мужчиной».

© соцмережі

© соцмережі

Кристина Соловой пожелала «счастья» пари

Также в защиту блоггера стала украинская известная певица Кристина Соловой, которая раньше была в отношениях с Сергеем Жаданом, и их разница в возрасте составляла 18 лет. Под его сообщением она пожелала «счастья» пари.

«Будьте счастливы и ничего никому не объясняйте», — написала певица.

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В ответ Глеб поблагодарил, но не всем понравилось такое пожелание. Украинцев возмутила поддержка таких отношений публичным человеком.

«Пхахаахахахахахаха от вас это очень смешно читать

госпожа Христина, вы навалили кринжу

вы серьезно? Минус исполнитель в плейлисте.

вы в адеквате? Это ребенок, его ученица».

Блогер опубликовал оправдание

Блогер-химик не понимает хейта в свою сторону и в сторону его возлюбленной. После скандала в Сети он опубликовал сообщение с оправданиями и пожелал хейтерам «написать петицию президенту Украины».

А теперь слушайте меня внимательно, я Дарью очень сильно люблю, и она меня тоже. Мы выбрали быть счастливыми, и хер вы нам в этом помешаете. Разве что можете петицию президенту написать. А так искренне благодарим всех, кто нас поддержал, мы это очень ценим», — написал он.

Его сообщение вызвало новую волну возмущения среди украинцев.

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Напомним, эксдружина Остапчука Горняк ответила на упреки о личной жизни.

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