"Этот сценарий рассматривается": военный эксперт сказал, для какой страны ЕС есть угроза терактов со стороны РФ

Россияне очень злы на французов. Вполне возможно, рассматривается сценарий терактов во Франции.

Об этом в эфире "1+1" военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Есть такие основания полагать, что под эти Олимпийские игры Россия может "вдохновлять" и поддерживать определенные террористические организации для совершения терактов непосредственно во Франции. Этот сценарий реально рассматривается, потому что они сейчас очень злы на французов и на Макрона", – говорит Мусиенко.

Ранее в России арестовали еще одного подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холл".

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