"Этот террор можно остановить только общей силой": Зеленский отреагировал на атаки РФ за неделю

Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на атаки оккупантов за неделю

"Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, понимающим важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", — отметил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский с командой готовит несколько важных кадровых решений.

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