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"Этот террор можно остановить только общей силой": Зеленский отреагировал на атаки РФ за неделю

"Этот террор можно остановить только общей силой": Зеленский отреагировал на атаки РФ за неделю

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Враг неустанно лупит по украинским городам.

Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на атаки оккупантов за неделю

Зеленский отреагировал на атаки оккупантов за неделю

"Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, понимающим важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", — отметил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский с командой готовит несколько важных кадровых решений.

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