"Этот товар мог бы покупать герой": VARUS присоединился к адвокационной кампании Still in captivity

Эта инициатива напоминает об украинских военных, которые уже более трех лет находятся в российском плену. Ее цель – чтобы тема пленных оставалась в публичном пространстве. Ведь более двух тысяч защитников и защитниц, которые держали оборону Мариуполя в течение 86 дней, до сих пор содержатся в бесчеловечных условиях без связи с семьями, без базовых прав, под постоянным давлением.

«Мы каждый день покупаем привычные вещи и продукты – кофе, хлеб, бытовые товары. Но те, кто защищали наше право на эту жизнь, до сих пор лишены даже элементарной. Мы не имеем права о них забыть. Это наша общая обязанность – держать эту тему живой и делать все возможное, чтобы наши защитники и защитницы вернулись домой», – комментирует Анна Луганская, маркетинг-директор сети VARUS.

Акция Still in captivity стартовала в мае – к третьей годовщине завершения обороны Мариуполя. К кампании уже присоединились десятки украинских брендов, объединенных под лозунгом FreeMariupolDefenders. Ее сообщения размещают в кафе, кинотеатрах, на заправках и в магазинах.

«Акция Still in captivity продолжается. И важно, что к ней присоединяется все больше социально ответственных бизнесов.

На сайте Still in Captivity собраны реальные свидетельства вышедших из плена о военных преступлениях, не имеющих срока давности. Также на платформе можно узнать, как внести свой вклад и присоединиться к кампании. Один из способов – поддержать кампанию Still in Captivity в соцсетях, чтобы голос наших военнопленных звучал еще громче. Для этого ставьте хештеги #StillinCaptivity и #FreeMariupolDefenders.