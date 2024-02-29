"Этот трэш нарастает": Безуглая о серьезных проблемах с рассмотрением законопроекта о мобилизации

Нардепы Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пишут о рассмотрении законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военном учете (#10449). Пишут подробно, комментируют, говорят с уважительным видом и представлением, будто три дня действительно идет разбирательство. На самом же деле – не продолжается.

Об этом написала народная депутат Марьяна Безуглая.

"Совершать столько перегона воздуха – это искусство!"

По словам нардепки, до сих пор не дошли до конкретных поправок. А их – 4195.

"Коллеги мужественно обсуждают "темы" законопроекта, потом голосуют за эти "темы" и дальше обсуждают. Это ноу-хау председателя Комитета О. Завитневича. Например, идет философская беседа, как предоставлять какую-то отсрочку, но конкретные правки не разбираются! Потрясена мужеством народных депутатов, осуществлять столько перегона воздуха – это искусство!", – отметила она.

Если так дальше будут развиваться события, убеждена Безуглая, то мы не получим разбирательства и через месяц. Итак, не получим подготовленные ответы относительно того, когда можно отпустить мобилизованных с 2022, какие ротации, рекрутинг, военная обучение, правила призыва и т.д.", – пишет народный депутат.

Безуглая утверждает, что комитет вообще имеет не один такой "успешный" кейс пафосной заговорки реформ. В частности, она вспомнила:

реформу СБУ,

новый закон о государственной тайне,

военную полицию,

новые уставы ВСУ и т.д.

В Комитете более 200 не рассмотренных основных законопроектов и более 500 дополнительных. Их просто игнорируют.

"Этот трэш нарастает, но "слона в комнате" не видно? Ну и Марьяну пытались былить за правду. Почти все. Кому от этого выгода? Только россиянам. И немалому количеству народных депутатов, очевидно. Говорили-болтали. Комитет национальной безопасности, обороны и разведки страны, которая находится в самой большой войне со времен Второй мировой. Безотносительно фракционной принадлежности. 20 нардепов", – отметила скандальная нардепка.

Она добавила, что "указала все риски", добилась формата со стенограммой заседания, чтобы это фиксировалось. Но пока почти не участвует в этом, пока не "перейдут к конкретным поправкам".

Ранее Безуглая “наехала” на коллегу по парламенту.

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