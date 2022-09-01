"Этот учебный год все начинают по-разному": Зеленский обратился к украинцам 1 сентября (видео)

Владимир Зеленский поздравил дошкольников, школьников и студентов с началом нового учебного года. Президент Украины отметил, что все начинают его по-разному из-за войны, которую развязала Россия.

Однако важно, что обучение продолжается и знания о нашей стране не прерываются, сказал Зеленский в видеообращении 1 сентября.

"Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома — в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома — в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в спокойствии. Но важно, что учебный год начинается. Важно, что учеба продолжается, и что знания об Украине не прерываются.

Сегодня вы идете в школу, возвращаетесь к учебе, продолжаете получать образование. Сегодня вы идете к возможности увидеть, услышать, узнать Украину. Знания о ней, слова о ней, мечты о ней – все были о вас. О вашей жизни. Свободной, чистой, смелой и умной. Я не могу не поздравить сегодня наш народ с тем, что у Украины есть такие дети. Есть такие вы. Слава Украине!" — сказал президент.

Напомним, полиция Украины составила список вещей, которые желательно взять с собой в школу школьнику. Во время военного положения родители должны проследить, чтобы в рюкзаке школьника были вещи, которые могут пригодиться в случае эвакуации в бомбоубежище.

Украинское образование дает знания, а мыслить не учит! Как реформировать школы и вузы?

Читайте также: