"Этот вопрос коллективной ответственности": для водителей хотят ввести штраф за несвоевременную смену резины

Пока в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.

В Украине предлагаются штрафы за не переход из летней резины на зимнюю во время смены сезонов. Это ведь вопрос безопасности и коллективной ответственности.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью Українським Новинам.

"Зимняя резина – это уже не вопрос дискуссий, это уже доказанный факт, что это и меньший тормозной путь и большая управляемость автомобилем и меньший риск негативных последствий в виде ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. То есть, это не вопрос надо или не надо. Это вопрос, что нужно", – отметил зам.

По его словам, при +4+7 градусов летняя резина уже "дубеет" и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы была зимняя резина.

Белошицкий добавил, что в законопроекте предлагается штраф в размере 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов за не переход на сезонную резину.

Напомним, предлагается всех водителей, трижды нарушивших соответствующее правило, лишать права на управление авто до 1 года. Однако, в законопроекте № 12 172 дополнительно прописали и норму, что при "малозначном нарушении" права не будут отбираться.

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