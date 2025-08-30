Этой ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

Ночью против 30 августа в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, противовоздушная оборона уничтожила две российские крылатые ракеты, семь ударных БпЛА типа Shahed. Кроме того, один дрон был локационно потерян.

Реклама

"Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", - подчеркнул глава ОВА.

Заметим, воздушная тревога в Хмельницкой области длилась 4 часа. 36 мин - от 01:30 до 06:06.

Напомним, этой ночью армия РФ ударила по Украине дронами и разными типами ракет - 582 средства воздушного нападения. В частности, 537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 548 целей.