"Эту ху*ню по телевизору не показывают": оккупант рассказал, как армия РФ применяет в Украине фосфорные бомбы

Россиянин рассказал о применении запрещенных боеприпасов на войне против Украины.

Российский военный 488 полка, в/ч 13121 РФ из-под Кременной Луганской области рассказал, что войска РФ применяют в Украине запрещенные фосфорные боеприпасы.

Соответствующий разговор оккупанта с его отцом перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.

"Наши фосфором еще кидают, выплюивают их там — 4 тысячи градусов! Да, эту ху*ню по телевизору не показывают. Там даже кто в укрытии — все выгорают", — сказал захватчик.

Также рашист рассказал отцу о том, как они якобы воюют с НАТО, потому что "Польша хочет забрать в Украине Калининград".

РФ применяет запрещенное оружие в войне против Украины

Напомним, в начале ноября российские оккупационные войска нанесли удар фосфорными снарядами по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.

Тем временем оккупационная армия сама подтверждает, что применяет в Бахмуте запрещенное оружие. Об этом один из оккупантов рассказал жене в телефонном разговоре, который перехватила СБУ.

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