Эту пасхальную традицию сохранили только украинцы: что о ней известно

Пасха / © pexels.com

Реклама

Традиции празднования Пасхи в Украине имеют глубокие корни и существенно отличаются от обычаев большинства стран Западной Европы. В частности, искусство писанкарства и обряд освящения пасхальных корзин является частью национальной идентичности, которая сохранилась лишь в некоторых странах-соседках.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал священник УГКЦ отец Михаил Квасюк.

Писанка как символ идентичности

По словам священнослужителя, создание писанок, проведение тематических мастер-классов и наполнение пасхальных корзин является общими чертами для Украины, Польши и стран Балтии. В большинстве других государств Европейского Союза таких традиций практически нет.

Реклама

«Мы знаем, что класть в корзину, как ее освящать и как потом потреблять эти продукты. Это часть нашей идентичности», — отмечает о. Михаил Квасюк.

Исторически традиция росписи яиц уходит в дохристианские времена, когда яйцо символизировало солнце и возрождение природы. С принятием христианства в X веке этот символ трансформировался в знамение Воскресения Христова и победы жизни над смертью. Археологическим подтверждением древности этой традиции найдена во Львове 500-летняя писанка, которая сейчас хранится в музейных фондах.

Что не стоит делать на Пасху

Наряду с чтением древних обрядов, священник указывает на определенные негативные тенденции в современном праздновании. В частности, он предостерегает верующих от формального подхода к религиозному празднику.

Среди привычек, которых следует избегать, о. Михаил Квасюк выделил:

Реклама

посещение храма исключительно раз в год на Пасху;

принесение корзины для освящения без понимания духовного содержания события;

сосредоточение только на внешней атрибутике (традиционализме).

«Очень грустно, когда раз в год мы стараемся выглядеть лучше всего, но в душе остаемся одинокими. Иисус умер не для того, чтобы мы были только традиционалистами, а чтобы жили в радости, мире и любви», — подытожил священник.

Пасхальные традиции в Польше

Польские обычаи имеют много общего с украинскими, однако имеют свои особенности. Кроме освящения продуктов в субботу (так называемая «свенцонка»), важной традицией является «Пасхальный завтрак», который начинается с разделения освященным яйцом и пожеланий. Также в Польше сохранился обычай «Ляного понедельника» (Śmigus-dyngus), когда принято обливать друг друга водой, что символизирует очищение и здоровье.

