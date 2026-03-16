"Эту победу мы посвящаем Украине" - Максим Криппа о грандиозной победе NAVI

Финальная серия состояла из четырех карт. NAVI уверенно начали противостояние, выиграв Mirage - 13:7. На второй карте Anubis украинский коллектив уступил минимальный счет 11:13, однако сумел вернуть инициативу. Следующие две карты остались за NAVI: Nuke – 13:8 и Dust II – 13:9, что и принесло команде чемпионский титул.

«Безгранично горжусь нашим коллективом. В эти непростые, бурные для Украины времена особенно ценно дарить нашей стране такие моменты радости, гордости и веры. Эту победу мы посвящаем Украине», - отметил Максим Криппа.

Эта победа стала первой для NAVI в 2026 году. Путь к титулу не был прост: команда стартовала со второго этапа турнира и пробилась в плей-офф со счетом 3–2, находясь в шаге от вылета. Несмотря на это, NAVI смогли стабилизировать игру в решающих матчах и дойти до грандфинала, где уверенно завоевали чемпионский титул.

ESL Pro League является одним из ключевых турниров в профессиональной сцене Counter-Strike. Чемпионат собрал ведущие команды мира и продолжался более двух недель. В Season 23 приняли участие десятки коллективов из разных регионов, соревновавшихся за чемпионский титул и призовой фонд.