Энергетика / © Associated Press

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Украина демонстрирует высокие показатели перехвата российских воздушных целей, в частности, крылатых ракет и реактивных беспилотников.

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что это позволяет надеяться на успешное прохождение зимнего отопительного сезона, информирует Эспрессо.

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Романенко пояснил, что у Украины нет возможности отвечать России на воздушные атаки по аналогичному сценарию. Поэтому украинские силы используют другие способы ослабления военного потенциала противника, в частности, атакуют предприятия, вовлеченные в производство ракетного вооружения.

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«Мы не можем сбивать ракеты, потому применяем другие методы. Бьем по российским предприятиям, производящим топливо для ракетных двигателей, сами двигатели, радиоэлектронные комплектующие и оптические системы наведения», — отметил эксперт.

По его словам, непосредственно добраться до предприятий, производящих готовые ракеты, сложно из-за развитой российской противовоздушной обороны. В то же время, удары по производителям отдельных компонентов уже могут влиять на возможности российской армии.

В частности, Романенко обратил внимание, что в последнее время Россия не совершала столь масштабных запусков баллистических ракет, как раньше.

Кроме того, эксперт указал на проблемы с точностью отдельных видов российского ракетного вооружения. По его словам, ракеты «Кинжал» могут отклоняться от определенных целей на сотни метров и даже километры. «Цирконы» в свою очередь имеют сравнительно небольшую боевую часть и также не отличаются высокой точностью.

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В то же время, украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокие результаты перехвата воздушных целей. Как сообщил Романенко, за последние три года украинские защитники сбивают до 95% российских крылатых ракет.

Отдельно специалист привел статистику противодействия беспилотникам. Во время массированной российской атаки 20 ноября общий показатель уничтожения дронов составил 94,1%. Среди реактивных беспилотников этот показатель составил 94%.

«Это вообще позволяет нам надеяться на то, что эту зиму мы выстоим», — подчеркнул авиационный эксперт.

Усилить защиту украинского неба дополнительные противоракетные комплексы и боеприпасы к ним.

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В частности, Украина ожидает ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot. По словам Романенко, их поставка задерживается из-за накопленных долгов за предыдущие поставки.

Франция и Италия пообещали передать Украине до конца года новую модификацию зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Ожидается, что эта система также будет помогать украинским военным отражать российские баллистические атаки.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни сохраняется угроза нового массированного удара России, поэтому украинцев просят быть осторожными.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты с сентября блокируют поставки уже профинансированных ракет-перехватчиков в системы Patriot.

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