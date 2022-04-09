Список эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года: по Украине и международные

Список эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 10 марта 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года. По-прежнему проезд в них полностью бесплатный для всех категорий населения.

Эвакуационные поезда по станции Киев

06:23 — №114, 142 Львов — Лиман

07:00 — №722 Дарница – Харьков

07:00 — №732 Дарница — Днепр

08:00 — №705 Дарница – Львов

12:06 — №45 Ужгород – Лиман

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев – Львов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

21:50 — №15 Харьков — Рахов

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Лиман – Ужгород

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Эвакуационные поезда по станции Харьков

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 — №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

17:00 — №723 Харьков – Львов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Эвакуационные поезда по станции Винница

00:28 — №105 Киев – Одесса

00:58 №078 Одесса — Ковель

01:05 №041 Днепр — Трускавец

02:35 — №771 Киев – Хмельницкий

03:42 — №060 Чоп – Киев

03:42 — №058 Ворохта – Киев

03:54 — №106 Одесса – Киев

04:31 — №081 Ужгород – Киев

04:42 №050 Трускавец — Киев

06:03 — №056 Рахов – Киев

06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 — №772 Хмельницкий – Киев

17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 №055 Киев — Рахов

20:50 — №716 Львов – Киев

21:45 — №081 Киев – Ужгород

22:32 №042 Трускавец — Днепр

23:17 — №049 Киев – Трускавец

23:26 — №057 Киев – Ворохта

23:26 — №059 Киев – Чоп

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

11:07 №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье – Львов

14:45 №005 Запорожье — Рахов

Эвакуационные поезда по станции Днепр

06:23 — №796 Днепр – Харьков

08:16 — №738 Запорожье – Киев

14:00 — №732 Днепр — Львов

14:26 — №41 Днепр – Трускавец

16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Международные эвакуационные поезда

Польша

№ 7603/7604 Львов — Пшемыль в 00:40

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10

№ 907/908 Днепр – Хелм в 08:00

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52

№ 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30

№902/901 Запорожье — Хелм в 11:00

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12

№7616/7617 Львов – Хелм в 14:00

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40

№ 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм)

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Словакия

Поезд Чоп — Чиерна над Тисоу — Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.

Румыния

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30 рейс полностью бесплатный.

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда: