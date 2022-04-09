Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Список эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года: по Украине и международные

Дата публикации
Просмотры
884
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Список эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года: по Украине и международные

Эвакуационные поезда на 10 марта 2022 года / Associated Press

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 10 марта 2022 года.

В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года. По-прежнему проезд в них полностью бесплатный для всех категорий населения.

Эвакуационные поезда по станции Киев

  • 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 07:00 — №722 Дарница – Харьков
  • 07:00 — №732 Дарница — Днепр
  • 08:00 — №705 Дарница – Львов
  • 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 — №55 Киев — Рахов
  • 17:00 — №743 Киев – Львов
  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 — №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 — №95 Киев — Рахов
  • 20:05 — №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 — №105 Киев – Одесса
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель
  • 21:50 — №15 Харьков — Рахов
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 — №91 Киев – Львов
  • 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Эвакуационные поезда по станции Харьков

  • 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 15:09 — №15 Харьков – Рахов
  • 17:00 — №723 Харьков – Львов
  • 19:27 — №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 — №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Эвакуационные поезда по станции Винница

  • 00:28 — №105 Киев – Одесса
  • 00:58 №078 Одесса — Ковель
  • 01:05 №041 Днепр — Трускавец
  • 02:35 — №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 — №060 Чоп – Киев
  • 03:42 — №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 — №106 Одесса – Киев
  • 04:31 — №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 №050 Трускавец — Киев
  • 06:03 — №056 Рахов – Киев
  • 06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 16:41 — №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 18:07 №055 Киев — Рахов
  • 20:50 — №716 Львов – Киев
  • 21:45 — №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 №042 Трускавец — Днепр
  • 23:17 — №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 — №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 — №059 Киев – Чоп

Эвакуационные поезда по станции Запорожья

  • 11:07 №006 Рахов — Запорожье
  • 12:20 — №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 №005 Запорожье — Рахов

Эвакуационные поезда по станции Днепр

  • 06:23 — №796 Днепр – Харьков
  • 08:16 — №738 Запорожье – Киев
  • 14:00 — №732 Днепр — Львов
  • 14:26 — №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Международные эвакуационные поезда

Польша

  • № 7603/7604 Львов — Пшемыль в 00:40
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27
  • №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 08:00
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52
  • № 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30
  • №902/901 Запорожье — Хелм в 11:00
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12
  • №7616/7617 Львов – Хелм в 14:00
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40
  • № 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм)
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30

Венгрия

  • Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Словакия

  • Поезд Чоп — Чиерна над Тисоу — Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.

Румыния

  • Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30 рейс полностью бесплатный.

Дополнительные эвакуационные поезда по Украине

В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:

  • Краматорск : Поезд 261/262 Краматорск — Львов, 13 вагонов, 09:00
  • Харьков : Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
  • Днепр : Поезд 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00 и 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00
  • Кривой Рог : Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00 и 221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00
  • Одесса : Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Следующая публикация