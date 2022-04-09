Список эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года: по Украине и международные

Для всех желающих уехать за границу или переехать в другой регион Украины "Укрзалізниця" все еще пускает эвакуационные поезда. Читайте в материале ТСН.ua об эвакуационных рейсах на 10 марта 2022 года.
В "Укрзализныце" обнародовали перечень эвакуационных поездов на 10 марта 2022 года. По-прежнему проезд в них полностью бесплатный для всех категорий населения.
Эвакуационные поезда по станции Киев
- 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
- 07:00 — №722 Дарница – Харьков
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 08:00 — №705 Дарница – Львов
- 12:06 — №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев – Львов
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 21:50 — №15 Харьков — Рахов
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Эвакуационные поезда по станции Харьков
- 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов
- 17:00 — №723 Харьков – Львов
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород – Лиман
Эвакуационные поезда по станции Винница
- 00:28 — №105 Киев – Одесса
- 00:58 №078 Одесса — Ковель
- 01:05 №041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 — №060 Чоп – Киев
- 03:42 — №058 Ворохта – Киев
- 03:54 — №106 Одесса – Киев
- 04:31 — №081 Ужгород – Киев
- 04:42 №050 Трускавец — Киев
- 06:03 — №056 Рахов – Киев
- 06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 — №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 №055 Киев — Рахов
- 20:50 — №716 Львов – Киев
- 21:45 — №081 Киев – Ужгород
- 22:32 №042 Трускавец — Днепр
- 23:17 — №049 Киев – Трускавец
- 23:26 — №057 Киев – Ворохта
- 23:26 — №059 Киев – Чоп
Эвакуационные поезда по станции Запорожья
- 11:07 №006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — №120 Запорожье – Львов
- 14:45 №005 Запорожье — Рахов
Эвакуационные поезда по станции Днепр
- 06:23 — №796 Днепр – Харьков
- 08:16 — №738 Запорожье – Киев
- 14:00 — №732 Днепр — Львов
- 14:26 — №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 — №6 Запорожье — Рахов
Международные эвакуационные поезда
Польша
- № 7603/7604 Львов — Пшемыль в 00:40
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10
- № 907/908 Днепр – Хелм в 08:00
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52
- № 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30
- №902/901 Запорожье — Хелм в 11:00
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12
- №7616/7617 Львов – Хелм в 14:00
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40
- № 67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм)
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30
Венгрия
- Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Словакия
- Поезд Чоп — Чиерна над Тисоу — Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.
Румыния
- Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30 рейс полностью бесплатный.
Дополнительные эвакуационные поезда по Украине
В течение дня "Укрзализныця" будет назначать дополнительные эвакуационные рейсы в зависимости от пассажиропотока. В настоящее время были анонсированы следующие поезда:
- Краматорск : Поезд 261/262 Краматорск — Львов, 13 вагонов, 09:00
- Харьков : Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
- Днепр : Поезд 203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00 и 215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00
- Кривой Рог : Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00 и 221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00
- Одесса : Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32