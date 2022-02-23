Эвакуационный рюкзак школьника: что необходимо иметь с собой

Эвакуационный рюкзак школьника: что необходимо иметь с собой

Очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных нужд детей и работников.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников.

Об этом он написал в Сети в среду, 23 февраля.

"В ситуации опасности и военного нападения, чтобы сохранить здоровье и жизнь детей, их следует быстро эвакуировать в безопасное место — в ближайшее бомбоубежище, подвал или другое укрытие, или наружу. Сколько времени детям и работникам учебного заведения придется находиться в укрытии — предусмотреть невозможно, поэтому очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников", — подчеркнул Горбачев.

Он пожаловался, что в украинском законодательстве пока нет обязательства учебного заведения обеспечивать помещения классов эвакуационными рюкзаками, хотя жизнь показывает, что такие решения очень необходимы. В этой связи образовательный омбудсмен попросил родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка, но добавил, что эти рекомендации не являются обязательными.

Согласно рекомендациям, каждому школьнику советуют иметь при себе:

бутылку воды;

батончики;

записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей;

семейное фото (по желанию);

комплект сменного белья и одежды.

Отмечается, что при эвакуации ребенку нужно брать рюкзак с собой, поэтому он не должен быть тяжелым.

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на один класс):

рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый);

несколько чистых листов бумаги;

ручка, карандаш;

блокнот с жестким переплетом;

фонарик и дополнительные батарейки к нему;

классная аптечка;

маленькое радио на батареях и сами батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоодеяла (чтобы уберечься от холода);

несколько упаковок крупных мусорных пакетов;

2-3 маркера;

несколько виниловых перчаток;

веревка;

маски для всех детей;

скотч и ножницы;

ведро (желательно сложное, вместо туалета);

туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;

влажные салфетки;

раскладная клеенка для обеспечения приватности при посещении самодельного туалета;

мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);

энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Кроме того, администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак с такими вещами (одно на учебное заведение):

справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;

карта учебного заведения;

план эвакуации и план связи (при);

список работников учебного заведения с контактами;

список детей и расписание занятий;

список контактов родителей детей (по возможности);

важные номера телефонов;

ручки и блокноты; маркеры;

ключи;

мегафон (при наличии);

скотч, ножницы;

фонарик, запасные батареи к фонарику;

свисток;

аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;

аптечка первой помощи.

" Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность", – отмечается в рекомендации.

Напомним, на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, введут чрезвычайное положение. Соответствующее решение приняло СНБО, теперь слово за Верховной Радой. Ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут разными в зависимости от региона. Это может быть усиление охраны общественного порядка и объектов, проверка документов и осмотр транспорта.

В Украине введут чрезвычайное положение

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