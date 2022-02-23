Эвакуационный рюкзак школьника: что необходимо иметь с собой

Очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных нужд детей и работников.
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников.
Об этом он написал в Сети в среду, 23 февраля.
"В ситуации опасности и военного нападения, чтобы сохранить здоровье и жизнь детей, их следует быстро эвакуировать в безопасное место — в ближайшее бомбоубежище, подвал или другое укрытие, или наружу. Сколько времени детям и работникам учебного заведения придется находиться в укрытии — предусмотреть невозможно, поэтому очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников", — подчеркнул Горбачев.
Он пожаловался, что в украинском законодательстве пока нет обязательства учебного заведения обеспечивать помещения классов эвакуационными рюкзаками, хотя жизнь показывает, что такие решения очень необходимы. В этой связи образовательный омбудсмен попросил родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка, но добавил, что эти рекомендации не являются обязательными.
Согласно рекомендациям, каждому школьнику советуют иметь при себе:
- бутылку воды;
- батончики;
- записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей;
- семейное фото (по желанию);
- комплект сменного белья и одежды.
Отмечается, что при эвакуации ребенку нужно брать рюкзак с собой, поэтому он не должен быть тяжелым.
Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на один класс):
- рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый);
- несколько чистых листов бумаги;
- ручка, карандаш;
- блокнот с жестким переплетом;
- фонарик и дополнительные батарейки к нему;
- классная аптечка;
- маленькое радио на батареях и сами батарейки;
- свисток;
- вода, стаканчики;
- термоодеяла (чтобы уберечься от холода);
- несколько упаковок крупных мусорных пакетов;
- 2-3 маркера;
- несколько виниловых перчаток;
- веревка;
- маски для всех детей;
- скотч и ножницы;
- ведро (желательно сложное, вместо туалета);
- туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
- влажные салфетки;
- раскладная клеенка для обеспечения приватности при посещении самодельного туалета;
- мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);
- энергетические батончики для всех детей класса/группы.
Кроме того, администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак с такими вещами (одно на учебное заведение):
- справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;
- карта учебного заведения;
- план эвакуации и план связи (при);
- список работников учебного заведения с контактами;
- список детей и расписание занятий;
- список контактов родителей детей (по возможности);
- важные номера телефонов;
- ручки и блокноты; маркеры;
- ключи;
- мегафон (при наличии);
- скотч, ножницы;
- фонарик, запасные батареи к фонарику;
- свисток;
- аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;
- аптечка первой помощи.
" Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность", – отмечается в рекомендации.
Напомним, на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, введут чрезвычайное положение. Соответствующее решение приняло СНБО, теперь слово за Верховной Радой. Ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут разными в зависимости от региона. Это может быть усиление охраны общественного порядка и объектов, проверка документов и осмотр транспорта.
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