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Эвакуационный рюкзак школьника: что необходимо иметь с собой

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Эвакуационный рюкзак школьника: что необходимо иметь с собой

pixabay.com

Очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных нужд детей и работников.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников.

Об этом он написал в Сети в среду, 23 февраля.

"В ситуации опасности и военного нападения, чтобы сохранить здоровье и жизнь детей, их следует быстро эвакуировать в безопасное место — в ближайшее бомбоубежище, подвал или другое укрытие, или наружу. Сколько времени детям и работникам учебного заведения придется находиться в укрытии — предусмотреть невозможно, поэтому очень важно, чтобы в учебном заведении был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и работников", — подчеркнул Горбачев.

Он пожаловался, что в украинском законодательстве пока нет обязательства учебного заведения обеспечивать помещения классов эвакуационными рюкзаками, хотя жизнь показывает, что такие решения очень необходимы. В этой связи образовательный омбудсмен попросил родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка, но добавил, что эти рекомендации не являются обязательными.

Согласно рекомендациям, каждому школьнику советуют иметь при себе:

  • бутылку воды;
  • батончики;
  • записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей;
  • семейное фото (по желанию);
  • комплект сменного белья и одежды.

Отмечается, что при эвакуации ребенку нужно брать рюкзак с собой, поэтому он не должен быть тяжелым.

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы (один рюкзак на один класс):

  • рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый);
  • несколько чистых листов бумаги;
  • ручка, карандаш;
  • блокнот с жестким переплетом;
  • фонарик и дополнительные батарейки к нему;
  • классная аптечка;
  • маленькое радио на батареях и сами батарейки;
  • свисток;
  • вода, стаканчики;
  • термоодеяла (чтобы уберечься от холода);
  • несколько упаковок крупных мусорных пакетов;
  • 2-3 маркера;
  • несколько виниловых перчаток;
  • веревка;
  • маски для всех детей;
  • скотч и ножницы;
  • ведро (желательно сложное, вместо туалета);
  • туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
  • влажные салфетки;
  • раскладная клеенка для обеспечения приватности при посещении самодельного туалета;
  • мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов);
  • энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Кроме того, администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе одну сумку или рюкзак с такими вещами (одно на учебное заведение):

  • справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;
  • карта учебного заведения;
  • план эвакуации и план связи (при);
  • список работников учебного заведения с контактами;
  • список детей и расписание занятий;
  • список контактов родителей детей (по возможности);
  • важные номера телефонов;
  • ручки и блокноты; маркеры;
  • ключи;
  • мегафон (при наличии);
  • скотч, ножницы;
  • фонарик, запасные батареи к фонарику;
  • свисток;
  • аварийное радио на батарейках и батарейки к нему;
  • аптечка первой помощи.

" Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям (законным представителям) или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность", – отмечается в рекомендации.

Напомним, на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, введут чрезвычайное положение. Соответствующее решение приняло СНБО, теперь слово за Верховной Радой. Ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут разными в зависимости от региона. Это может быть усиление охраны общественного порядка и объектов, проверка документов и осмотр транспорта.

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