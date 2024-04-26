Эвакуация больниц в Киеве: СБУ прокомментировала угрозы белорусского КГБ

В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы.

В Службе безопасности Украины призвали воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ заявили, что специальные службы и представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы.

"Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, полностью сдавшего свою страну России, стоит понять простую вещь — люди, защищающие Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в кремле. И они обязательно получат наказание за все свои". преступления", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве срочно приступают к эвакуации двух больниц, поскольку в Сети распространяется видео, где фактически анонсирован удар по этим медицинским учреждениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала ракетами Черкасскую область, поврежден объект инфраструктуры.

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