Эвакуация из Афганистана: покинуть страну успели не все украинцы

Эвакуация из Афганистана: покинуть страну успели не все украинцы

Аэропорт Кабула уже находится под контролем талибов.

Украинские дипломаты и силовики ищут возможности вывести из Афганистана тех граждан, которые не успели эвакуироваться через международный аэропорт Кабула.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 сентября.

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Сейчас аэропорт находится полностью под контролем талибов. Боевики отпраздновали это салютами, автоматными очередями в воздух и символическими гробами с натовскими флагами.

Эвакуироваться не смогли сотни иностранных граждан. В украинском Министерстве иностранных дел, ранее заявляло, что вывезли всех, кто обратился, сейчас говорят о "волну" обращений в течение последних дев. К слову, в Минобороны сообщали, что от 16 августа Украина эвакуировала целом 700 человек из Афганистана, среди которых украинцы и иностранные граждане.

О дальнейшей эвакуации своих граждан и иностранцев говорил и президент США Джо Байден. Следует заметить, что ранее совбеза ООН принял резолюцию, призывающую "Талибан" соблюдать права человека и обеспечить афганцам, желающих уехать, возможность это сделать. Ее поддержали 13 из 15 членов Совбеза: воздержались от голосования Китай и Россия.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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