Эвакуация из Бердянска в Запорожье продолжится с утра 1 апреля

Десятки автобусов ждут "Луначарское кольцо".

Эвакуация людей из Бердянска в Запорожье продолжится утром 1 апреля.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"01.04.2022 в 07:00 посадка в автобусы из Бердянска в Запорожье Десятки автобусов ждут "Луначарское кольцо". Отправка автобусов – по мере заполнения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 31 марта, в Бердянск ехало 45 автобусов для эвакуации. В город оккупанты их не пустили. "600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать на Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы завтра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье", — отметила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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