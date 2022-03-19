Эвакуация из Бучи и Ворзеля: возраст самой старшей спасенной женщины составляет 106 лет

Спасти удалось более 300 местных, в том числе 25 детей и почти 10 человек с ограниченными физическими возможностями.
В субботу, 19 марта, продолжалась эвакуация из Бучи и Ворзеля.
Полицейские Киевщины вывели из оккупации более 300 женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
19 марта правоохранители вместе со спасателями, органами местного самоуправления и Красным Крестом вывезли из блокады семь автобусов с мирными жителями.
Спасти удалось более 300 граждан, среди них 25 детей и почти 10 человек с ограниченными физическими возможностями.
Следует отметить, что возраст самой старшей спасенной женщины составляет 106 лет.
Эвакуация из Бучи и Ворзеля: Полицейские Киевщины вывели из оккупации более 300 женщин, детей и пожилых людей. 19 марта правоохранители вместе со спасателями, органами местного самоуправления и Красным Крестом вывезли из блокады семь автобусов с мирными жителями. Спасти удалось более 300 граждан, среди них 25 детей и почти 10 человек с ограниченными физическими возможностями. Следует отметить, что возраст самой старшей спасенной женщины составляет 106 лет. Полицейские Бучанщины продолжают достойно нести службу и заботиться о безопасной эвакуации жителей района! Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Цензор.НЕТ Украинская правдаОпубликовано Полиция Киевской области Суббота, 19 марта 2022 г.
Напомним, в Киевской области кафиры обстреляли "Градами" поселок Новые Петровцы.
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