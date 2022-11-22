Эвакуация из Херсона и трибунал для России: главные новости ночи 22 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 22 ноября 2022 года:
- Американский сенатор объяснил, почему Путин уже проиграл войну в Украине. Читать дальше –>
- США призвали к деэскалации после начала операции Турции против курдов. Читать дальше –>
- Стало известно, сколько территории Украины остается потенциально опасной из-за мин. Читать дальше –>
- В Вашингтоне объяснили, почему прокуроры будут изучать всякий случай агрессии РФ в Украине. Читать дальше –>
- Трибунал для России: в США обсуждают инициативу по наказанию РФ. Читать дальше –>
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