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Эвакуация из Херсона и трибунал для России: главные новости ночи 22 ноября 2022

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Эвакуация из Херсона и трибунал для России: главные новости ночи 22 ноября 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 22 ноября 2022 года:

  • Американский сенатор объяснил, почему Путин уже проиграл войну в Украине. Читать дальше –>
  • США призвали к деэскалации после начала операции Турции против курдов. Читать дальше –>
  • Стало известно, сколько территории Украины остается потенциально опасной из-за мин. Читать дальше –>
  • В Вашингтоне объяснили, почему прокуроры будут изучать всякий случай агрессии РФ в Украине. Читать дальше –>
  • Трибунал для России: в США обсуждают инициативу по наказанию РФ. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2556
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