Эвакуация из Херсонской области: в опасных районах остается более 600 детей

В понедельник, 30 октября, более сотни детей и их родных планируют вывезти из опасных районов в Ивано-Франковскую область.

В населенных пунктах Херсонской области, которые находятся под постоянными обстрелами российских окупантов, остается проживать более 600 детей.

В воскресенье, 29 октября, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин призвал к немедленной эвакуации.

По его словам, речь идет о 23 населенных пунктах, откуда объявлена обязательная эвакуация.

“Это решение — не чья-то причуда. Это связано с тем, что российская артиллерия и авиация равняют эти населенные пункты с землей. Находиться там очень опасно, особенно детям”, — подчеркнул Прокудин.

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Глава ОВА сообщил, что власти делают все возможное, чтобы вывезти их вместе с семьями в более безопасные места.

"Только за пятницу оттуда удалось эвакуировать 32 ребенка с их семьями. Вчера [в субботу, 28 октября] – 9 взрослых и 4 детей. С 24 октября уже эвакуировано 147 детей. Сейчас они и их родные в безопасности, получают всю необходимую помощь. Но на территории с непростой ситуацией безопасности остается 637 детей”, — сообщил Александр Прокудин.

Он также отметил, что в понедельник, 30 октября, из двух районов запланирована эвакуация более ста детей и их родных. Все они отправятся в Яремче Ивано-Франковской области, где для них подготовили места в санаториях.

Напомним, ряд населенных пунктов Херсонской области решил начать обязательную эвакуацию семей с детьми. Она будет проходить принудительно.

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