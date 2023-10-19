Эвакуация из Израиля и Сектора Газа: Кулеба сообщил, что с украинцами

Каждый день Украина ожидает, что откроется дверь для эвакуации из Сектора Газы, "но, к сожалению, что-то срывается".

На сегодняшний день нет проблем с эвакуацией украинцев из Израиля, в то же время эвакуацию из Сектора Газа сейчас не может провести ни одна страна.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Эвакуация украинцев из Израиля

Из Израиля в Украину были отправлены уже два эвакуационных авиарейса.

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"Нет проблем с эвакуацией. Титаническая работа была проведена. Два самолета вывезены – в основном женщины и дети. Сейчас есть самолеты и договоренности с авиакомпаниями, что за приличную цену можно купить билеты. Мы проинформировали граждан Украины об этой возможности. Но вот на последний рейс было выкуплено 40 билетов", – описал ситуацию министр.

Что касается эвакуации из Сектора Газа, то она сейчас там не работает ни для одной страны. Так что вывезти оттуда украинцев пока нет возможности.

"Каждый день мы стоим на грани, что эта дверь откроется, но, к сожалению, что-то срывается. Поэтому пока просто поддерживаем с ними (украинцами – ред.) связь, стараемся чем можем им помогать. Но сейчас все стали заперты в этой "клетке" – не только украинцы, но и граждане других государств", – рассказал Кулеба.

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Напомним, накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что из Сектора Газа не могут уехать 298 украинцев. Их сразу эвакуируют, как только Египет откроет пункт пропуска.

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