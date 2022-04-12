Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 12 апреля

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 12 апреля

Поезда отправляются в западные области Украины.

"Укрзалізниця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские кафиры сосредоточивают свои силы.

Список поездов для эвакуации на вторник, 12 апреля, опубликовал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, будет действовать шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганщины и Донбасса.

Луганская область

Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00. Далее идет пересадка к поездам в Донецкой области.

5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Донецкая область

Славянск

11:20 – 274/273 Славянск – Львов.

Покровск

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;

14:00 – 241/242 Покровск – Львов;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Как сообщалось, большая часть населения Донецкой области эвакуировалась – ОВА.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что активные боевые действия на Донбассе начнутся в ближайшее время. 4 апреля Павел Кириленко рекомендовал всем гражданским эвакуироваться из Донбасса.

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