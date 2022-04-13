Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 13 апреля

Поезда направляются на запад страны.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.
Список поездов для эвакуации на среду, 13 апреля, обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, сегодня три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины.
Луганская область
Новозолотаровка
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Донецкая область
Покровск
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.
Славянск
- 17:00 – 274/273 Славянск – Львов.
Как сообщалось, в ночь на среду, 13 апреля, российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. Из-за обстрелов кафиров "Укрзалізниця" изменила маршрут и график для 17 пассажирских поездов.
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