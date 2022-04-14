Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 14 апреля

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 14 апреля

Из Славянского поезд отменили.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить в западные области страны мирных жителей из Донбасса: на четверг, 14 апреля, назначено несколько поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Донецкая область

Эвакуационный поезд отправится сегодня со станции Покровск:

№233 Покровск – Чоп в 16:30.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", — сообщили в компании перевозчика.

Луганская область

Состоится отправление регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний – в Одессу – в 19:28.

Как сообщалось, российские войска накапливают технику под Рубежным в Луганской области, не соблюдают "режим тишины" по всем направлениям в регионе. Глава ОВА Сергей Гайдай просит эвакуироваться жителей Луганщины.

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